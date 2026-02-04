Italia valanga mortale in serata | soccorso in elicottero impossibile a causa del meteo

Questa sera un’escursione in montagna si è trasformata in una tragedia. Una valanga ha travolto alcune persone e, nonostante i soccorsi siano arrivati rapidamente, le cattive condizioni meteo hanno reso impossibile l’intervento con l’elicottero. La zona rimane isolata, e le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

Il silenzio ovattato delle vette del Tarvisiano è stato squarciato nel tardo pomeriggio di oggi dall’ennesimo dramma bianco. Una valanga di proporzioni fatali si è staccata sui versanti boschivi situati tra il monte Prasnig e il monte Santo di Lussari, a una quota di circa 1.600 metri, travolgendo mortalmente una persona. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, mobilitando immediatamente un imponente macchina dei soccorsi coordinata dalla centrale regionale Sores Fvg. Sul posto sono confluite le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, insieme agli uomini della Guardia di Finanza e al personale sanitario, in una corsa contro il tempo resa però proibitiva dalle condizioni ambientali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una valanga ha travolto e ucciso una persona sui rilievi del Friuli, tra il monte Prasnig e il Santo di Lussari.

