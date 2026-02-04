Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026

Milano Luiss Hubb racconta i protagonisti della società e della cultura italiana. È un punto di inizio per capire chi muove il Paese, con storie di giovani e imprese, in una città che si prepara a cambiare ancora. Nelle prossime settimane, si parlerà di innovazione, di lotta all’illegalità e di nuovi investimenti, tutti segnali di un’Italia che cerca di ripartire.

‘Il tuo mondo, domani’, Milano Luiss Hubb racconta i protagonisti della societ? e della cultura italiana; A Torino il roadshow Cdp-Confindustria: sul piatto 4,6 miliardi per innovazione e internazionalizzazione; Lotta al sommerso e al caporalato: l’accordo tra Inps e Procura della Repubblica; Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo Rai; Impresa: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'; Sport, presentato rapporto 2025 al Foro Italico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026 Approfondimenti su Milano Luiss Hubb Italia economia n° 4 del 28 gennaio 2026 Da qui a maggio 2027, l’Italia si prepara a consegnare 60mila alloggi grazie a un bando di Cdp, mentre l’Inps presenta il suo XXIV rapporto: il presidente Fava assicura che l’istituto è solido e chiama a rinnovare l’alleanza con le imprese. Campionati di Economia e Finanza 2026: iscrizioni scuole dal 26 gennaio al 26 febbraio. NOTA Dal 26 gennaio al 26 febbraio 2024, le scuole possono iscriversi ai Campionati di Economia e Finanza 2026, organizzati dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026 Ultime notizie su Milano Luiss Hubb Argomenti discussi: La Settimana Economica | n. 5/2026; Attuazione Direttiva RED III: il D.Lgs. 5/2026 ridisegna il quadro delle fonti rinnovabili in Italia; Conti pubblici, S&P conferma il rating dell'Italia e alza l'outlook a positivo. Giorgetti: maggiore credibilità; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane. Il portale della Banca d'Italia "L'economia per tutti" punta a favorire scelte economiche consapevoli da parte dei cittadini. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.