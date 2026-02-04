Istat | Renzi ' disastro Meloni sull' economia commenti?'
A Roma, i dati dell’Istat mostrano che a gennaio il costo della spesa è salito del 2,1%. Il governo ha aumentato le tasse su gasolio e pacchi, e ora anche fare la spesa diventa più difficile per le famiglie. Renzi critica la gestione di Meloni, definendola un disastro per l’economia.
Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Dati Istat. A gennaio il carrello della spesa aumenta del 2.1%. Non solo il Governo ha aumentato le tasse dal gasolio ai pacchi ma fare la spesa costa di più. Pressione fiscale al 43% e costo della vita sempre più alto: sull'economia Giorgia Meloni è un disastro. Commenti?". Lo scrive sui social Matteo Renzi.
