Israele ha lanciato nuovi bombardamenti sulla Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno nove persone, tra cui tre minori. Le forze armate israeliane hanno colpito diverse aree, nonostante la tregua raggiunta ad ottobre 2025 con l’aiuto degli Stati Uniti. Il primo ministro Netanyahu ha ribadito che l’Autorità Palestinese non avrà ruolo nel governo della Striscia, alzando la tensione nella regione.

Almeno 9 persone, compresi tre minori, sono rimaste uccise negli attacchi condotti oggi dalle forze armate di Israele (Idf) nella Striscia di Gaza, malgrado la tregua mediata nell’ottobre 2025 dagli Stati Uniti. Tel Aviv ha giustificato i raid in conseguenza di un attacco armato registrato contro le proprie truppe, che ha ferito un riservista dell’Idf. Per tutta risposta l’esercito dello Stato ebraico ha lanciato una serie di raid aerei e a colpi di artiglieria, che hanno provocato tre morti, tra cui due minori di 16 e 12 anni, nel quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Altre tre vittime, tra cui un neonato di cinque mesi, sono state invece registrate nel quartiere di Zeitoun di Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Israele torna a bombardare Gaza: “9 morti, compresi 3 minori”. Netanyahu: “L’Anp non avrà alcun ruolo nel governo della Striscia”

Nelle recenti escalation tra Israele e Gaza, si registrano nuove vittime tra i palestinesi, con almeno cinque morti e tre feriti.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito all’ambasciatore statunitense Steve Witkoff che l’Autorità Palestinese di Ramallah sarà esclusa dal futuro governo di Gaza.

