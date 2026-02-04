Gerusalemme vive ore di grande preoccupazione. Le mosse di Donald Trump su Iran fanno salire la tensione nella regione. Le capitali del Medio Oriente cercano di influenzare il presidente americano, temendo che un accordo sbagliato possa scatenare nuovi problemi. La città santa si prepara al peggio, con tutte le forze in allerta.

Le mattane di Donald Trump sono tante e tali che tutte le capitali del Medio Oriente, in particolare Gerusalemme, si preparano al peggio, sono in massima tensione e cercano di influenzare le sue decisioni nei confronti dell’Iran, temendo guai. In apparenza, il gioco del presidente americano è da manuale: finalmente Washington invece di supplicare un accordo come hanno fatto Barack Obama e gli europei – permettendo che Teheran si impadronisse dell’egemonia nella regione, asse della resistenza e 7 ottobre inclusi – manda nel Golfo Persico un’enorme flotta d’attacco, in grado di fare male, molto male, agli ayatollah e ai pasdaran, ma prima dell’attacco apre alla trattativa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le recenti mosse militari degli Stati Uniti verso l’Iran e la presenza di figure di spicco come gli uomini di Trump in Israele indicano un aumento delle tensioni nella regione.

Secondo fonti di stampa, si ipotizza che Donald Trump e Benjamin Netanyahu abbiano concordato un'azione militare contro l'Iran, durante un incontro a Mar-a-Lago.

Argomenti discussi: Diplomazia improvvisata | Israele teme un cattivo accordo di Trump con l’Iran; Delrio-Gasparri, la strana coppia benedetta da Tel Aviv.

