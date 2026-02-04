Israele contro Medici senza Frontiere a Gaza La presidente in Italia a TPI | Cacciare le ong causerà un’altra catastrofe umanitaria

La situazione a Gaza resta critica mentre i combattimenti continuano. Nonostante la tregua, le morti salgono: quasi due anni di guerra hanno già causato oltre 71mila vittime. La presidente di Medici senza Frontiere in Italia avverte che cacciare le ONG peggiorerebbe ancora di più la crisi umanitaria in quella zona.

A Gaza si continua a morire malgrado la tregua con Israele, ma anche se Tel Aviv fermasse davvero i bombardamenti il bilancio delle vittime continuerebbe a crescere per gli effetti di quasi due anni di conflitto, costato la vita, come ammesso anche dallo Stato ebraico, a oltre 71mila persone. «Oltre alle vittime uccise direttamente dalle armi, a Gaza si muore anche per le impossibili condizioni di vita, a causa del fatto che Israele ha utilizzato e continua a utilizzare gli aiuti umanitari come un’arma», spiega a TPI, Monica Minardi, presidente in Italia di Medici senza Frontiere, che rischia di essere estromessa dai Territori palestinesi occupati se non consegnerà a Tel Aviv la lista e i dati sensibili dei propri operatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

A partire dal 1° gennaio 2026, Israele sospenderà le attività di oltre venti organizzazioni umanitarie nella Striscia di Gaza, tra cui Medici Senza Frontiere.

Medici Senza Frontiere: A Gaza sentiamo ancora le bombe

