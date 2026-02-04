Isola d' Elba guida con il tasso alcolemico oltre il doppio del consentito | denunciato 37enne

Questa mattina i carabinieri di Portoferaio hanno fermato un uomo di 37 anni alla guida di un’auto sull’Isola d’Elba. Durante i controlli, hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico più del doppio rispetto al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alle autorità.

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri di Portoferraio per guida in stato di ebbrezza. Nell'ambito dei controlli sul territorio, infatti, i militari l'hanno fermato mentre si trovava al volante in condizioni psico-fisiche sospette. Per questo è stato sottoposto ad un normale.

