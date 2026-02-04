I carabinieri di Tolentino hanno fatto un blitz in un cantiere edile e hanno scoperto irregolarità. Durante i controlli, un cinquantenne di origini napoletane, amministratore unico della società, è stato denunciato per violazioni alle norme di sicurezza e salute sul lavoro. La società dovrà pagare una maxi multa, mentre proseguono le verifiche per accertare eventuali altre irregolarità.

Blitz dei carabinieri in un cantiere edile, a Tolentino. A seguito delle verifiche, è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro un cinquantenne di origini napoletane residente nel Teramano, amministratore unico della società. L’attività è stata sospesa, con sanzioni da 10mila euro. Ad effettuare l’intervento, i militari della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, insieme al personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. In particolare, l’uomo, in qualità di datore di lavoro, è ritenuto responsabile di aver divelto alcune tavole del ponteggio, apportando modifiche strutturali allo stesso e rendendone di fatto pericoloso l’utilizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Irregolarità nei cantieri, maxi multa

