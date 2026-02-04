I numeri delle prenotazioni per l’Ironman a Cervia segnano un record. I dati raccolti durante l’evento di ieri pomeriggio, organizzato da Ascom Confcommercio, mostrano chiaramente come le strutture ricettive stiano attirando sempre più atleti e visitatori. Albergatori e operatori del settore osservano con attenzione queste tendenze, pronti a sfruttare il momento migliore per incrementare le proprie offerte e servizi.

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede di Ascom Confcommercio Cervia, l’evento ‘HBenchmark: e se il tuo competitor stesse andando meglio di te?’, appuntamento sull’analisi delle performance alberghiere attraverso l’uso dei dati. L’iniziativa, rivolta agli operatori delle strutture ricettive locali, ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore turistico: Luca Sirilli, presidente della Fondazione Cervia In per il Turismo; Emanuele Burioni, direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna; Francesco Traverso, ceo e cofondatore di HBenchmark; e Francesca Di Girolamo, founder e ceo di Revolve Solution. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ironman, picco di prenotazioni. Analisi dei dati per albergatori

