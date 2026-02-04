Iran-US talks to take place in Oman on Friday US official confirms

Gli Stati Uniti e l’Iran si incontreranno venerdì in Oman per discutere di questioni ancora aperte. La conferma arriva da un funzionario americano, che ha annunciato l’appuntamento dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi aveva dato notizia di un possibile dialogo. La notizia ha sorpreso molti, considerando le tensioni tra i due paesi negli ultimi mesi. Ora si aspetta di capire se questo incontro porterà a qualche passo avanti o rimarrà solo un tentativo di dialogo.

WASHINGTON, Feb 4 (Reuters) - U.S. talks with Iran will take place on Friday in Oman, a U.S. official confirmed on Wednesday, after Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi said that nuclear talks with the U.S. are set to be held in the Omani capital Muscat at around 10 a.m. on Friday. WASHINGTON, 4 febbraio (Reuters) - I colloqui degli Stati Uniti con l'Iran si terranno venerdì in Oman, ha confermato mercoledì un funzionario statunitense, dopo che il ministro degli esteri iraniano Abbas Araqchi ha detto che i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno nella capitale omanita Muscat intorno alle 10 di venerdì.

