Il governo degli Stati Uniti conferma di aver avviato negoziati con l’Iran, cercando di ridurre le tensioni tra i due paesi. Trump ha annunciato che i colloqui si svolgeranno in Oman, dopo settimane di scontri e crescenti preoccupazioni internazionali. La diplomazia torna in primo piano, ma nessuno si aspetta facili soluzioni.

Sulla crisi tra Stati Uniti e Iran si tenta una mediazione dopo le tensioni delle scorse settimane. Secondo quanto riferito dal presidente Trump, i colloqui si terranno in Oman. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Approfondimenti su Iran Teheran

Gli Stati Uniti e l’Iran sono di nuovo ai ferri corti.

Donald Trump ha detto che l’Iran sta negoziando, ma ha anche ricordato che l’ultima volta che hanno parlato, gli Stati Uniti hanno distrutto il loro programma nucleare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Ultime notizie su Iran Teheran

Argomenti discussi: Crisi Iran, Trump: stiamo negoziando; Iran, Trump: Stiamo negoziando con Teheran; Trump Stiamo negoziando con l’Iran; Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: Stiamo negoziando con l'Iran. Gli Usa abbattono drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln.

Trump: Con l'Iran stiamo negoziando. Abbattuto un drone di Teheran nel GolfoSalta incontro di venerdì il no degli Usa a incontrare gli iraniani in Oman. Lo riporta il media israeliano N12 I colloqui sul nucleare previsti per venerdì sono stati annullati perche' l'Iran si è ti ... msn.com

Trump, gli Usa abbattono un drone di Teheran nel Golfo: Con l'Iran stiamo negoziandoGli Usa hanno abbattuto un drone di Teheran nel Golfo, con Donald Trump che annuncia negoziazioni in corso con l'Iran ... notizie.it

#Tg2000, #4febbraio 2026 - ore 12 #RussiaUkraineWar #Ucraina #Odessa #Iran #Trump #Khamenei #Teheran #Gaza #Israele #Hams #PapaLeoneXIV #Piantedosi #DecretoSicurezza #Vannacci #Niscemi #Napoli #YleniaMusella #SocialMedia #Spagna #T facebook

#TG2000 - #Iran, #Trump: “Stiamo negoziando”. Abbattuto drone di #Teheran nel Golfo #4febbraio #StatiUniti #MedioOriente #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com