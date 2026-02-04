Iran Trump | Stiamo negoziando Abbattuto drone di Teheran nel Golfo

Gli Stati Uniti e l’Iran sono di nuovo ai ferri corti. Washington ha confermato di essere in trattativa, ma nel frattempo Teheran ha abbattuto un drone nel Golfo. La tensione tra le due parti cresce, a pochi giorni dalla ripresa dei negoziati sul nucleare. Le autorità americane accusano l’Iran di aver agito in modo provocatorio, mentre Teheran mantiene il silenzio sulla vicenda. La situazione resta molto delicata.

Tensione altissima tra Washington e Teheran, a pochi giorni dalla ripresa dei negoziati sul nucleare. Mentre i cieli del mar arabico si infiammano, la diplomazia cerca faticosamente una sede e un formato per il dialogo. Servizio di Leonardo Possati

Un drone iraniano è stato abbattuto vicino a una portaerei americana nel Golfo, al largo delle coste di Teheran.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando in modo minaccioso alla nave Lincoln.

