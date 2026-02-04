Dopo le tensioni nello Stretto di Hormuz, Donald Trump avrebbe deciso di lasciare perdere i colloqui con l’Iran. Dopo le schermaglie navali di martedì, con le motovedette iraniane che hanno cercato di avvicinare una petroliera statunitense e l’abbattimento di un drone da parte della portaerei Lincoln, il presidente americano avrebbe cambiato idea. Inizialmente si era mostrato disposto al dialogo, ma ora sembra aver deciso di voltare pagina.

Dopo le schermaglie navali avvenute nella giornata di martedì con le motovedette di Teheran che hanno tentato di avvicinare una petroliera statunitense nello Stretto di Hormuz e l’abbattimento da parte della portaerei Lincoln di un drone di Teheran che si era avvicinato troppo il presidente americano Donald Trump avrebbe pensato di abbandonare i previsti colloqui con l’Iran. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari americani. Gli stessi funzionari aggiungono di non sapere il motivo per cui invece il tycoon abbia poi deciso diversamente. Iran, il difficile lavoro diplomatico tra Washington e Teheran – Tutte le notizie di oggi, 4 febbraio Inizio diretta: 040226 09:00 Fine diretta: 040226 23:00 09:04 040226 Erdogan: "No a intervento militare, pronti a mediare" “La Turchia non vuole assolutamente che la nostra regione assista a una nuova guerra o a una nuova ondata di distruzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump dopo le schermaglie navali voleva abbandonare i colloqui – La diretta

Approfondimenti su Hormuz Teheran

La Casa Bianca conferma che i colloqui con l’Iran sono ancora in programma per questa settimana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Trump wants to see regime change in Iran following protests

Ultime notizie su Hormuz Teheran

Argomenti discussi: Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul; Iran, venerdì incontro Teheran-Washington in Turchia. Nessun ultimatum da Trump sul nucleare; Trump: Con l'Iran stiamo negoziando. Abbattuto un drone di Teheran nel Golfo - Media: Trump ha pensato di abbandonare i colloqui dopo le schermaglie navali; Trump valuta raid militari e cambio di regime in Iran: Navi USA verso Teheran.

Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Diverse esplosioni in Iran, Israele nega coinvolgimento. Sauditi vogliono attacco Usa LIVE ... tg24.sky.it

Iran, il colpo al regime e le incognite del dopo: Trump vuole scongiurare che il Paese precipiti nel caosMilitarmente è tutto pronto. Le forze sono sul posto, le opzioni alternative con i relativi piani operativi sono sul tavolo. Ora spetta a Donald Trump chiarire che cosa intenda fare. ilmessaggero.it

#Tg2000 - #Iran, segnali di apertura da #Teheran #3febbraio #Tv2000 #Trump #StatiUniti @tg2000it x.com

L’Iran apre ai negoziati con gli Stati Uniti. Trump gongola ma avverte Khamenei: “Accordo o guerra” - facebook.com facebook