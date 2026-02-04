Iran | agenzia Fars pubblica foto basi Usa nell' area'
L’agenzia iraniana Fars ha diffuso foto che mostrano le basi statunitensi in Medio Oriente. Le immagini arrivano in un momento di forte tensione tra Teheran e Washington, anche se si parla ancora di possibili colloqui diretti. La pubblicazione ha acceso il dibattito sulla presenza americana nella regione e su come potrebbe evolversi la situazione nei prossimi giorni.
Teheran, 4 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato negli ultimi giorni immagini delle basi statunitensi in Medio Oriente, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta alta nonostante la prospettiva di colloqui diretti. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un'azione militare contro l'Iran in seguito alla repressione delle proteste e se non riuscirà a raggiungere un accordo per limitare il suo programma nucleare, Teheran ha ripetutamente minacciato ritorsioni immediate contro Israele e obiettivi statunitensi in caso di attacco, indicando le basi militari americane nel Golfo come potenziali obiettivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Iran Usa
Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le sue basi”, Media: “Evacuazione personale base USA in Qatar”, news in diretta sulle proteste
Le recenti notizie dall'Iran riguardano proteste diffuse e crescenti tensioni internazionali.
L’Iran a Trump: «Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele»
L’Iran avverte che un eventuale attacco statunitense potrebbe provocare ripercussioni su basi negli Stati Uniti e in Israele.
Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa
Ultime notizie su Iran Usa
Argomenti discussi: Teheran ora vuole negoziare con Washington. Usa: pronti a un incontro per un accordo.
Iran: agenzia Fars pubblica foto basi Usa nell'area'Teheran, 4 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato negli ultimi giorni immagini delle basi statunitensi in Medio Oriente, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta a ... lanuovasardegna.it
Iran, Nyt: Teheran pronta a sospendere il programma nucleare – La direttaMasoud Pezeshkian durante l'Assemblea Onu, New York, 24 settembre 2025 (AP Photo/Richard Drew) Iran ... msn.com
IRAN: IMPICCATO UOMO ACCUSATO DI SPIONAGGIO A FAVORE DI ISRAELE L'Iran ha giustiziato un uomo dopo averlo riconosciuto colpevole di spionaggio per conto di Israele. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Mizan. "Hamidreza Sabet Esmaei - facebook.com facebook
Trump “Stiamo negoziando con l’Iran” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.