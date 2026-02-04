L’agenzia iraniana Fars ha diffuso foto che mostrano le basi statunitensi in Medio Oriente. Le immagini arrivano in un momento di forte tensione tra Teheran e Washington, anche se si parla ancora di possibili colloqui diretti. La pubblicazione ha acceso il dibattito sulla presenza americana nella regione e su come potrebbe evolversi la situazione nei prossimi giorni.

Teheran, 4 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato negli ultimi giorni immagini delle basi statunitensi in Medio Oriente, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta alta nonostante la prospettiva di colloqui diretti. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato un'azione militare contro l'Iran in seguito alla repressione delle proteste e se non riuscirà a raggiungere un accordo per limitare il suo programma nucleare, Teheran ha ripetutamente minacciato ritorsioni immediate contro Israele e obiettivi statunitensi in caso di attacco, indicando le basi militari americane nel Golfo come potenziali obiettivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: agenzia Fars pubblica foto basi Usa nell'area'

Approfondimenti su Iran Usa

Le recenti notizie dall'Iran riguardano proteste diffuse e crescenti tensioni internazionali.

L’Iran avverte che un eventuale attacco statunitense potrebbe provocare ripercussioni su basi negli Stati Uniti e in Israele.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: Teheran ora vuole negoziare con Washington. Usa: pronti a un incontro per un accordo.

Iran: agenzia Fars pubblica foto basi Usa nell'area'Teheran, 4 feb. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato negli ultimi giorni immagini delle basi statunitensi in Medio Oriente, mentre la tensione tra Teheran e Washington resta a ... lanuovasardegna.it

Iran, Nyt: Teheran pronta a sospendere il programma nucleare – La direttaMasoud Pezeshkian durante l'Assemblea Onu, New York, 24 settembre 2025 (AP Photo/Richard Drew) Iran ... msn.com

IRAN: IMPICCATO UOMO ACCUSATO DI SPIONAGGIO A FAVORE DI ISRAELE L'Iran ha giustiziato un uomo dopo averlo riconosciuto colpevole di spionaggio per conto di Israele. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Mizan. "Hamidreza Sabet Esmaei - facebook.com facebook

Trump “Stiamo negoziando con l’Iran” x.com