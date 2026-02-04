Questa mattina, in Cina, è stato presentato il nuovo Iqoo 15 Ultra, uno smartphone pensato per i giocatori. Il dispositivo punta tutto sulle prestazioni, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco senza intoppi. Arriva sul mercato come un modello di punta, con caratteristiche che lo distinguono dagli altri smartphone dedicati al gaming.

si presenta una novità di rilievo nel mondo dei dispositivi mobili da gaming: il modello iqoo 15 ultra è stato ufficialmente lanciato in cina, con un focus netto alle prestazioni e alle esperienze ludiche. equipaggiato con il snapdragon 8 elite gen 5, propone componenti di alto livello, un display di grande formato e un sistema di raffreddamento avanzato. tra le caratteristiche spiccano anche una configurazione fotografica tripla da 50 mp, funzionalità software orientate al gaming e una batteria capiente con opzioni di ricarica rapide. i preordini sono attivi e la vendita è prevista a partire dal 10 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Iqoo 15 ultra lanciato in cina come flagship per i giocatori

Approfondimenti su Iqoo 15 Ultra

