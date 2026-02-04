Ippodromo il Tar dà ragione a Modena | il Ministero dovrà svelare i calcoli della classifica

Il Tar ha dato ragione a Modena e ora il Ministero dovrà rivelare come ha calcolato la classifica dell’ippodromo. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri nel mondo delle corse di cavalli in Italia, aprendo la strada a nuove battaglie legali e a possibili rivendicazioni di modifiche nel settore.

