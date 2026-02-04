Ippodromo il Tar dà ragione a Modena | il Ministero dovrà svelare i calcoli della classifica
Il Tar ha dato ragione a Modena e ora il Ministero dovrà rivelare come ha calcolato la classifica dell’ippodromo. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri nel mondo delle corse di cavalli in Italia, aprendo la strada a nuove battaglie legali e a possibili rivendicazioni di modifiche nel settore.
Accolto il ricorso della Società Modenese contro il Masaf. Sotto la lente il metodo che ha relegato l'impianto al 13esimo posto: ora tutti i documenti dovranno essere resi pubblici È una vittoria legale che potrebbe ridisegnare gli equilibri del comparto ippico nazionale quella incassata dalla Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato dai gestori dello storico ippodromo "La Ghirlandina", ordinando al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) di aprire i cassetti e garantire il pieno accesso a tutti i documenti relativi alla classificazione degli ippodromi per l'anno 2025.🔗 Leggi su Modenatoday.it
