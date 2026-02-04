Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione con un video che sta facendo il giro del web. Non è un giornalista, ma continua a fare informazione a modo suo, sfidando i ruoli tradizionali. Le sue parole colpiscono e dividono, mentre lui stesso si definisce “notizia” e mette in discussione il diritto all’informazione. La viralità del suo messaggio riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti tra costume e giornalismo.

Non è un giornalista ma fa informazione. Ha fatto parte della fossa dei leoni in cui è caduto e adesso la sconfessa. Fabrizio Corona è davvero l’uomo che fa notizia, come lui stesso asserisce ed i dati lo confermano. I 62 milioni di visualizzazioni totalizzati in soli 45 giorni di dichiarazioni rilasciate dall’ex re dei paparazzi, oggetto di smentite, sono irrobustiti dal grande back registrato dall’eco di Falsissimo sui social, sulle tv e nel discorrere comune. Corona è al centro della cronaca, della curiosità collettiva e spalanca una porta su un mondo frivolo, quello del gossip e della tv, popolato da personaggi che la gente conosce, ama e con cui ha familiarizzato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Io sono notizia”, la viralità di Fabrizio Corona pungola il diritto all’informazione

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo italiano, si racconta nella docuserie “Io Sono Notizia” in arrivo su Netflix il 9 gennaio 2026.

Fabrizio Corona ripercorre la sua vicenda personale e professionale, dal periodo berlusconiano ai giorni nostri, analizzando le contraddizioni della giustizia italiana e l'evoluzione dei media.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Io sono notizia, Fabrizio Corona arriva a Verona; Io sono notizia: l'impatto social della docuserie di Fabrizio Corona; ‘Io sono notizia’, ovvero non c’è niente di nuovo in Fabrizio Corona; Dopo la docu-serie su Netflix, show del Re dei paparazzi in Riviera: l'annuncio della discoteca.

Io sono notizia: l'impatto social della docuserie di Fabrizio CoronaFabrizio Corona protagonista dei social: la docuserie tra scandali, curiosità e milioni di interazioni con il pubblico online. serial.everyeye.it

Io sono notizia: la parabola di Fabrizio Corona diventa una serie NetflixFabrizio Corona: Io sono notizia è diretta da Massimo Cappello e scritta con Marzia Maniscalco. «Il nostro obiettivo non è stato quello di giudicare il personaggio, né di assolvere l’uomo, ma di ... iodonna.it

Francesco Emilio Borrelli. . Perché bisogna difendere Fabrizio Corona facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com