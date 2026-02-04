Io, portavoce del fronte del Sì, mi sento intimidito dalle condanne di alcuni giudici. Non voglio più affidarmi a persone che continuano a condannare e a sbagliare. Non mi farei operare o affiderei i miei soldi a chi ha già dimostrato di sbagliare più volte. E non darei incarichi a chi ha costruito case che crollano. È ora di cambiare, perché non possiamo più fidarci di chi ha già rovinato tante cose.

Non sono disposto a sottopormi a una categoria che continua ad accettare tutto questo. Vi fareste operare da un chirurgo condannato due volte per avere intenzionalmente sbagliato una operazione? Qualcuno di voi si affiderebbe a un consulente finanziario condannatodue volte per avere truffato i clienti? E ancora: c’è chi si farebbe fare un progetto da un architetto noto per avere costruito una casa che non sta in piedi? Immagino che in tutte e tre le circostanze la risposta sia no. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Io portavoce del Sì intimidito dal pm condannato in appello

Approfondimenti su Sì Referendum

Questa mattina si riaccende il caso di Luigi Riserbato, l’uomo che per anni è stato vittima di un errore giudiziario.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sì Referendum

Argomenti discussi: Giovanni Grasso: Io, drammaturgo del Presidente. Ma da portavoce sono un fantasma; Referendum giustizia, Bartolozzi: Uscirà rafforzato non solo il giudice ma anche l'avvocatura; REFERENDUM: LUNEDÌ CONFERENZA DEL COMITATO PER IL SÌ ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, LAZZARO PORTAVOCE; Pediatri inascoltati e genitori costretti a pagare le cure. Il piano per le liste d’attesa? Non ci è stato chiesto alcun parere.

Lite Sallusti-Travaglio. Io arrestato per la querela di un magistrato. Sul tuo giornale fu scritto un grave falso. Su La7Scintille a Otto e mezzo (La) tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e l’ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato per il Sì al referendum costituzionale sul ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, Travaglio smonta la tesi di Sallusti e la card del Comitato Sì: Il No non c’entra niente con Torino. Su La7Sallusti confonde Saviano con Travaglio, il quale smonta la card social del Comitato 'Sì Riforma', che immortala l'immagine dell'aggressione al poliziotto durante gli scontri di Torino, con la scritta ... ilfattoquotidiano.it

Tu sai chi è No dovrebbe interessarti invece. Karoline Claire Leavitt è la portavoce della Casa Bianca dell’amministrazione Trump. Giovane, aggressiva nello stile comunicativo e pienamente allineata al Presidente, incarna una scelta precisa: trasformare la - facebook.com facebook