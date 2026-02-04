Io magistrato racconto perché c’è una lobby che dice no al referendum

Un magistrato ha deciso di parlare apertamente sul prossimo referendum sulla giustizia. Dice che c’è una lobby influente che si oppone alle modifiche, in particolare sul sistema di sorteggio. Per lui, questa resistenza mostra come alcuni vogliano mantenere lo status quo, anche se le riforme potrebbero migliorare il funzionamento della giustizia nel Paese.

Nel prossimo referendum sulla giustizia, una delle note dolenti per i magistrati, o meglio per l’establishment della magistratura, è rappresentato dal sorteggio. Un meccanismo apparentemente tecnico, quasi neutro, che invece tocca un nervo scoperto del sistema giudiziario italiano: il rapporto di fiducia – o meglio di sfiducia – all’interno della stessa magistratura. Il sorteggio per ridurre il peso delle correnti. Il sorteggio riguarda in particolare le modalità di accesso agli organi di autogoverno, a partire dal Consiglio superiore della magistratura. L’idea è semplice: ridurre il peso delle correnti e delle dinamiche associative introducendo una selezione casuale dei candidati, anziché lasciarla interamente al gioco delle elezioni interne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

