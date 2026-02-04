Investita tre volte dalla vicina di casa e presa a bastonate dal padre | orrore a Roma donna in fin di vita
Una donna è in fin di vita in ospedale dopo essere stata ridotta in fin di vita a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, è stata investita tre volte dalla vicina di casa, che poi l’ha colpita con un bastone e pugni. La lite tra le due donne è degenerata e la figlia della vicina l’ha investita con l’auto, colpendola tre volte. La donna ora lotta tra la vita e la morte, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulla vicenda.
Presa a bastonata e a pugni da un 72enne, investita tre volte con l'auto dalla figlia: aggredita dopo una lite, si trova in fin di vita in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna della strage di Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter, coinvolta nell'incidente di Santo Stefano di Cadore che ha causato la morte di tre persone, si trova in condizioni critiche dopo essere stata investita.
Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter, condannata per la tragedia di Santo Stefano di Cadore, è ora in condizioni critiche dopo essere stata investita lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige.
