Investita tre volte dalla vicina di casa e presa a bastonate dal padre | orrore a Roma donna in fin di vita

Una donna è in fin di vita in ospedale dopo essere stata ridotta in fin di vita a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, è stata investita tre volte dalla vicina di casa, che poi l’ha colpita con un bastone e pugni. La lite tra le due donne è degenerata e la figlia della vicina l’ha investita con l’auto, colpendola tre volte. La donna ora lotta tra la vita e la morte, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulla vicenda.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.