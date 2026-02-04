Investire in cybersicurezza per proteggere il futuro Il caso Sapienza

Roma si prepara a rafforzare la sua difesa digitale. La causa? Gli attacchi informatici crescono di giorno in giorno e il rischio di perdere dati sensibili è sempre più alto. L’Università La Sapienza ha deciso di investire di più nella cybersicurezza per mettere al sicuro i suoi sistemi. Si lavora già a nuovi strumenti e a piani di protezione, perché non si può più restare indietro. La sfida principale è proteggere le informazioni degli studenti e dei ricercatori, evitando che i cybercriminali mettano a rischio il lavoro di anni.

Roma, 4 febbraio 2026 – Gli attacchi cibernetici rappresentano una delle frontiere dell'era moderna, nel pieno di una quarta rivoluzione industriale mai formalmente dichiarata ma già in atto. I conflitti non si combattono più soltanto con stivali nel fango e soldati nelle trincee: accanto alle armi tradizionali, oggi il campo di battaglia è fatto di dati, reti e infrastrutture digitali, dove attacchi invisibili possono produrre effetti reali, immediati, in grado di condizionare la vita quotidiana delle persone. E spostandoci sul lato geopolitico, particolarmente delicato negli ultimi anni, sono in grado di condizionare il normalmente funzionamento democratico di un Paese, tra la censura di informazioni, la diffusione di altre, spesso fake news o propagandistiche, ingerenze elettorali.

