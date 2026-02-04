Invalsi | browser compatibili con la piattaforma di erogazione delle prove CBT as 2025 2026

Per sostenere le prove INVALSI in modalità CBT, gli studenti devono usare browser compatibili con la piattaforma di erogazione. Le prove si svolgeranno nel prossimo anno scolastico e richiedono strumenti aggiornati per funzionare correttamente. Le scuole stanno verificando che tutti i dispositivi siano pronti e aggiornati prima delle date fissate.

Per lo svolgimento delle prove INVALSI in modalità CBT, è necessario utilizzare browser compatibili con la piattaforma di erogazione. INVALSI pubblica l'elenco ufficiale nell'area riservata, con indicazione delle versioni supportate e data di ultimo aggiornamento.

