Un gruppo di circa dieci persone è finito in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello. Al ritorno a casa, molti hanno accusato mal di testa, nausea e vertigini. La causa sembra essere stata un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente proveniente da un malfunzionamento o da una fuga di gas nel locale. La scena si è svolta ieri sera, quando alcuni clienti hanno chiamato i soccorsi, preoccupati per i sintomi improvvisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118

CANTELLO (Varese) Era iniziata come una normale serata in compagnia in un ristorante del centro, si è conclusa con un fuori programma imprevisto per una ventina di persone. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze gravi. È accaduto a Cantello, dove l’allarme è scattato intorno all’una nella notte di martedì, quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto in via Roma, mobilitando ambulanze, Vigili del fuoco e Carabinieri. Sono intervenuti anche gli addetti di Ats Insubria per gli adempimenti di competenza. Durante la cena nessuno tra i commensali aveva avvertito segnali di malessere: solo una volta tornati a casa i componenti del gruppo che aveva trascorso insieme la serata hanno riscontrato i primi sintomi tipici dell’inalazione da monossido di carbonio, come forte mal di testa e nausea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intossicati dal monossido al ristorante. Al rientro a casa mal di testa e nausea. Una decina di commensali in ospedale

Approfondimenti su Cantello Varese

Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello.

Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cantello Varese

Argomenti discussi: Milano, fuga di monossido in un asilo nido: ricoverati 11 bimbi di uno e due anni; Intossicati dal monossido dopo la cena in un ristorante di Cantello: dieci persone in ospedale; Intossicati dal monossido al ristorante. Al rientro a casa mal di testa e nausea. Una decina di commensali in ospedale; Cenano al ristorante: 18 persone intossicate da monossido di carbonio.

Milano. Fuga monossido al nido, 12 intossicatina fuga di monossido di carbonio nei locali di una scuola, in viale Certosa ha causato la lieve intossicazione di dodici bambini, due genitori e due insegnanti di un asilo nido di Milano ... ilmetropolitano.it

Cantello, fuga di gas al ristorante: diciotto intossicati, anche un bambino di 4 anniL'allarme è scattato intorno all'una della notte scorsa. Alcuni clienti che avevano cenato nel locale si sono sentiti male una volta tornati a casa. Accusavano mal di testa e nausea e hanno allertato ... msn.com

Fuga di monossido in un asilo nido, intossicati 12 bambini e 4 adulti - facebook.com facebook

Fuga di monossido in un asilo a Milano, 12 bambini e 4 adulti intossicati x.com