Intervista inaspettatamente interrotta | Belen reagisce con forte emotività a una domanda sulla sua vita privata

L’intervista a Belen Rodriguez si interrompe bruscamente, lasciando i presenti senza parole. La showgirl, visibilmente emozionata, ha reagito male a una domanda sulla sua vita privata, interrompendo l’interlocutore con un gesto deciso. La scena si è svolta nell’ufficio di produzione di Nove, dove l’atmosfera si è fatta improvvisamente tesa. Tutti hanno osservato la reazione di Belen, che ha mostrato di essere colpita profondamente.

L'aria nell'ufficio di produzione di Nove si è fatta densa, quasi elettrica, alle 14.17 del 4 febbraio 2026, quando il telefono del servizio stampa ha squillato. Non era un'ordinaria chiamata dietro le quinte: era un'intervista in diretta con Belen Rodriguez, in programma da tre settimane per promuovere la nuova stagione di *Only Fun – Comico Show*, lo show in prima serata che per il secondo anno consecutivo vede la showgirl argentina alla guida del palco insieme al duo i PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. L'atmosfera, però, è esplosa in un silenzio improvviso, rotto solo dal clic secco del telefono riattaccato.

