Intervista a Giorgio Bazzega figlio del poliziotto ucciso Walter Alasia
Giorgio Bazzega, figlio del poliziotto ucciso Walter Alasia, racconta come la perdita del padre abbia cambiato la sua vita. Dopo aver incontrato gli ex brigatisti, ha deciso di dedicarsi alla mediazione in campo giudiziario, cercando di andare oltre il dolore e di trovare una strada diversa. La sua storia rivela quanto un incidente tragico possa segnare profondamente una famiglia, portandola a fare scelte inaspettate.
Dagli incontri con gli ex brigatisti alla nuova vita come mediatore di giustizia penale: il racconto di come quella tragedia abbia segnato tutta la sua esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Walter Alasia
Ultime notizie su Walter Alasia
Argomenti discussi: Giustizia riparativa, al Ghisleri l'abbraccio tra Grena e Bazzega.
Il dialogo tra Giorgio Bazzega (rimasto orfano del papà poliziotto) e Giuseppe Culicchia (cugino del terrorista che lo ammazzò) a Scandiano facebook
@LorenaBianchett incontra Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo Sergio Bazzega ucciso dalle Brigate Rosse nel 1976. Rimasto orfano a due anni, oggi Giorgio è mediatore di giustizia riparativa. Sabato 17 gennaio ore 16 su #Rai1 e #RaiPlay x.com
