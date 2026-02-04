Intervista a Giorgio Bazzega figlio del poliziotto ucciso Walter Alasia

Giorgio Bazzega, figlio del poliziotto ucciso Walter Alasia, racconta come la perdita del padre abbia cambiato la sua vita. Dopo aver incontrato gli ex brigatisti, ha deciso di dedicarsi alla mediazione in campo giudiziario, cercando di andare oltre il dolore e di trovare una strada diversa. La sua storia rivela quanto un incidente tragico possa segnare profondamente una famiglia, portandola a fare scelte inaspettate.

