L’Anas ha annunciato lavori di manutenzione sulla SS 18 Variante

L'Anas ha recentemente annunciato un programma di importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada Statale 18 Variante "Cilentana", nel tratto compreso tra Omignano e Vallo Scalo. Queste operazioni, finalizzate al rifacimento del tappeto stradale e del binder, sono essenziali per garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti che percorrono questa arteria fondamentale.

© Cilentoreporter.it - Interventi di manutenzione straordinaria sulla SS 18 Var “Cilentana”: Dettagli e percorsi alternativi

L’Amministrazione di Mascali ha dato il via a lavori di manutenzione straordinaria nella scuola media di Viale Immacolata.

