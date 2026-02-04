Questa sera alle 21, Inter e Torino si affrontano ai quarti di Coppa Italia allo stadio San Siro di Milano. La partita viene trasmessa in diretta streaming e in tv, con le due squadre pronte a dare il massimo per passare il turno.

Inter Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. INTER TORINO STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21 Inter e Torino scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Inter Torino in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Inter e Torino sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Inter Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

ROMA-TORINO 2-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

