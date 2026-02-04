Inter Torino LIVE 2-0 | subito raddoppio dei nerazzurri con Diouf!

Nella serata di oggi, all’U Power Stadium di Monza, l’Inter batte il Torino 2-0 e avanza nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si accende subito con il raddoppio dei nerazzurri, firmato da Diouf. I tifosi sono in fermento, mentre la squadra di casa controlla il risultato senza troppi affanni. La sfida prosegue con l’Inter che cerca di mantenere il vantaggio, il Torino che prova a reagire, ma al momento sono i nerazzurri a festeggiare il passaggio del turno.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Torino LIVE 2-0: subito raddoppio dei nerazzurri con Diouf! Approfondimenti su Inter Torino Cremonese Inter LIVE 0-2: raddoppio dei nerazzurri con Zielinski! Questa sera allo Zini di Cremona si gioca il match tra la Cremonese e l’Inter, valido per il 23° turno di Serie A. Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 0-2, Lautaro si sblocca al Marassi! Raddoppio dei nerazzurri Segui in tempo reale la diretta gol della quindicesima giornata di Serie A, con Genoa-Inter in corso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Coppa Italia, dove seguire live in streaming e TV Inter-Torino?; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Come vedere Inter-Torino in streaming dall'estero (Coppa Italia); Coppa Italia, Inter-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE - Inter-Torino 2-0, 51': Diouf raddoppia, ben servito da Thuram. Granata che provano a scuotersi51' - Torino che cerca la scossa, conclusione di Vlasic deviata in calcio d'angolo. 50' - Prova a rispondere il Torino, tiro di Njie da buona posizione che però non impensierisce Martinez. IL GOL DI ... fcinternews.it LIVE Coppa Italia - Inter-Torino 2-0 (49') - Raddoppio Inter in avvio ripresaSECONDO TEMPO 4' OCCASIONE TORO! Marianucci punta e salta l'uomo, in mezzo per Coco che serve rapido per Njie in mezzo all'area, il grnata si gira e calcia subito ma non riesce a ... torinogranata.it #Inter 2-0 #Torino : Andy Diouf! #InterTorino #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.