Inter Torino LIVE 1-0 | fine primo tempo decide il gol di Bonny!

L’Inter conduce 1-0 contro il Torino alla fine del primo tempo, grazie al gol di Bonny. La partita dei quarti di finale di Coppa Italia si gioca all’U-Power Stadium di Monza, dove le due squadre si sfidano per un posto in semifinale. La gara è ancora aperta, ma per ora l’Inter ha preso un leggero vantaggio.

Al termine del primo tempo Roma-Torino, il risultato è 0-1, grazie al gol di Ché Adams.

LIVE - Inter-Torino 1-0, 37': Bonny stappa una partita piuttosto difficile su un grande assist di KamateINTER-TORINO 1-0 (34' Bonny) LIVE MATCH IL GOL DI BONNY: Kamate punta l'uomo e mette un gran pallone in mezzo dove Bonny di testa punisce l'avventata uscita di Paleari e infila ... fcinternews.it

Quarti finale Coppa Italia, Inter-Torino 1-0 LIVE: la sblocca Bonny su assist di Kamate!L'Inter affronta il Torino alle ore 21.00 all'U-Power Stadium di Monza: segui con noi la diretta dei quarti di finale di Coppa Italia ... fcinter1908.it

