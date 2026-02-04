Inter Torino LIVE 0-0 | il match sta per iniziare! Ecco le ufficiali

All’U-Power Stadium di Monza sta per partire Inter Torino, un match importante valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre scendono in campo senza esclusione di colpi, pronte a dare il massimo per passare il turno. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, e il pubblico si aspetta una partita avvincente. Tra pochi minuti, si scoprirà chi avanzerà in semifinale.

Al via la sfida tra Torino e Milan allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la 14ª giornata di Serie A.

Inter-Torino 5-0: gol e highlights | Serie A

