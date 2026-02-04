Questa sera l’Inter sfida il Torino con alcune novità di formazione. Secondo quanto riferito da Sky, Chivu sorprende tutti e indica un pilastro dell’U23 nerazzurra tra i titolari. La situazione si definisce, e l’allenatore si prepara a schierare una squadra con alcune scelte inaspettate. Cocchi, invece, sembra pronto a partire dall’inizio, aggiungendo un tocco di sorpresa alla formazione.

Inter News 24 Inter Torino, arrivano importantissimi aggiornamenti da Sky sulla formazione di questa sera: Cocchi verso la titolarità. In attesa del fischio d’inizio di stasera all’ U-Power Stadium di Monza, le ultime indiscrezioni da Sky Sport confermano la linea verde e il turnover massiccio scelti da Cristian Chivu. Con il Meazza “prestato” alle Olimpiadi, l’Inter cerca il pass per la semifinale di Coppa Italia contro il Torino di Baroni affidandosi a una formazione profondamente rinnovata rispetto a quella che ha battuto la Cremonese portandosi a 55 punti in campionato. Inter Torino, le ultime: Cocchi la vera sorpresa di Chivu, riposano Sommer e Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Torino, le ultime da Sky: Chivu spiazza tutti e lancia un pilastro dell’U23 nerazzurra. Le novità

Approfondimenti su Inter Torino

Appiano Gentile Inter: analisi delle scelte di Chivu per la sfida contro l’Udinese e aggiornamenti sulla situazione dell’infermeria nerazzurra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Formazioni Inter-Torino di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro, Bonny, Thuram, Pio Esposito, Simeone, Adams, Duvan Zapata e Kulenovic; Inter-Torino pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Inter-Torino, le ultime dalla biglietteria: settore ospiti quasi esaurito.

Formazioni Inter-Torino di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro, Bonny, Thuram, Pio Esposito, Simeone, Adams, Duvan Zapata e KulenovicLe formazioni di Inter-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026: le ultime su chi gioca titolare e chi va in panchina. goal.com

Inter-Torino di Coppa Italia: dove vederla stasera in TV e l’insolita sede del matchInter e Torino si sfidano nei Quarti di Coppa Italia. Tutte le info su orario, diretta TV, streaming e curiosità sulla sede insolita del match che non si gioca a San Siro. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — ... movieplayer.it

. @Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia: turnover per Chivu x.com

DECISIONE SHOCK DI CHIVU A poche ore da Inter-Torino... - facebook.com facebook