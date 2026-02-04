Alle 21.00 l’Inter affronta il Torino negli ottavi di Coppa Italia all’U-Power Stadium di Monza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. I nerazzurri cercano di passare il turno, i granata vogliono sorprendere e avanzare nel torneo. La partita si annuncia combattuta e ricca di emozioni.

Nel cuore dell’U-Power Stadium di Monza si disputa una delle sfide più attese dei quarti di finale di Coppa Italia, con due squadre determinate a raggiungere le semifinali e avvicinarsi a uno dei trofei più ambiti del calcio italiano. Da un lato, l’Inter, che mira a consolidare la propria posizione e a puntare alla vittoria, dall’altro, il Torino, animato dal desiderio di compiere un’impresa storica in una competizione che spesso riserva sorprese imprevedibili. Il contesto insolito, dovuto all’indisponibilità di San Siro in vista dei Giochi Olimpici, conferisce alla partita un’atmosfera particolare, carica di tensione e aspettative. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Inter-Torino in diretta: le formazioni ufficiali

