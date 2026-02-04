Martedì sera alle 21, Inter e Torino scendono in campo all’U-Power Stadium di Monza per la Coppa Italia. Le formazioni sono state ufficializzate e i tifosi sono pronti a vivere un match acceso. La partita promette emozioni fin dal fischio d’inizio, con il pubblico che si prepara a spingere le squadre fino all’ultimo minuto.

Martedì 4 febbraio 2026, alle ore 21, l’U-Power Stadium di Monza si trasformerà in una bolgia di emozioni. Non è solo una partita di Coppa Italia, non è solo un incontro tra due squadre che si sono affrontate in passato con intensità, ma un appuntamento che ha il peso di un’eredità, di un’aspirazione, di una rivincita. L’Inter, campione in carica e favorita per il passaggio del turno, ospita il Torino in una sfida che, per i granata, vale molto di più di un semplice spareggio: è l’occasione per riscrivere una storia che sembra scritta in anticipo. La partita, in programma alle 21 in punto, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1, con il commento che già da settimane si prepara a raccontare un evento che, per chi segue il calcio con passione, non può essere ignorato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inter-Torino in diretta: ecco le scelte di formazione e il canale dove seguire il match di Coppa Italia

La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino non si giocherà più a San Siro.

#Juventus-Women- Napoli || La Juventus Women affronta il Napoli oggi nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.

INTER TORINO in DIRETTA - Live Reaction, commenti e collegamenti da stadio

