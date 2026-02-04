Inter Torino formazioni ufficiali | Chivu lancia Kamatè e Cocchi titolari

Questa sera alle 21:00 si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino, ma non a San Siro. La partita si tiene a Monza, perché a Milano il stadio è chiuso per le Olimpiadi invernali. Chivu ha deciso le formazioni: in campo Kamatè e Cocchi, che partirebbero come titolari. I tifosi sono curiosi di vedere come i due si inseriranno nel match.

Inter Torino formazioni ufficiali. Alle 21:00 va in scena Inter-Torino, quarto di finale di Coppa Italia, in una cornice insolita: si gioca infatti a Monza, vista l'indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi invernali. Cristian Cristian Chivu sceglie la strada del turnover e sorprende tutti lanciando due giovani dal primo minuto. Esordio da titolare in maglia nerazzurra per il classe 2007 Matteo Cocchi, mentre sulla corsia destra tocca al 2004 Issiaka Kamatè, preferito a Darmian, fermato all'ultimo momento da una sindrome gastrointestinale acuta. Riposo quasi totale per i big: l'unica eccezione è Marcus Thuram, che guiderà l'attacco insieme a Yoan Bonny.

