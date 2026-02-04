Inter-Torino di Coppa Italia | dove vederla stasera in TV e l’insolita sede del match

Questa sera, Inter e Torino si affrontano nei quarti di Coppa Italia in una partita che rompe la tradizione. Il match si disputa in una sede insolita, diversa da San Siro, e sarà possibile seguirlo in diretta TV e streaming. I tifosi sono curiosi di vedere come le due squadre si comporteranno in questa sfida fuori dal solito stadio.

Inter e Torino si sfidano nei Quarti di Coppa Italia. Tutte le info su orario, diretta TV, streaming e curiosità sulla sede insolita del match che non si gioca a San Siro. Tutto pronto per l'inizio dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Ad aprire le danze stasera, mercoledì 4 febbraio, sarà la sfida a eliminazione diretta tra l'Inter di Cristian Chivu e il Torino di Marco Baroni. Chi vincerà strapperà il primo pass per le semifinali del torneo. Dove si gioca Inter-Torino? A differenza del solito, il match non si disputerà a San Siro. La partita si giocherà allo U-Power Stadium di Monza.

