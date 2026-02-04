inter torino di coppa italia dove vederla in streaming e in tv

Questa sera alle 21 l’Inter affronta il Torino all’U-Power Stadium di Monza, invece di San Siro. La partita di Coppa Italia si gioca qui perché si inaugura l’Olimpiade invernale e lo stadio di Milano non è disponibile. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta streaming o in tv, con i tifosi già in fermento.

La prima domanda è di facile spiegazione: come mai Inter-Torino si gioca a Monza? Per via dell'inaugurazione dell'Olimpiade invernale, in programma a San Siro il 6 febbraio. In palio un posto in semifinale. Appuntamento all'U-Power Stadium di Monza alle 21. L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Mondin e Ceolin. Il quarto uomo Bonacina. Al VAR, infine, La Penna e Giua. L'Inter non perde da 11 sfide di fila (dieci vittorie e un pareggio). In Coppa Italia ha eliminato il Venezia agli ottavi di finale vicendo 5-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma e Torino si sfidano oggi negli ottavi di finale di Coppa Italia, con calcio d'inizio alle ore 21.

