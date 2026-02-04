Inter-Torino Coppa Italia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Kamate e Cocchi dal 1? per Chivu

Da infobetting.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Le due squadre scendono in campo alle 21:00, con le formazioni ufficiali pronte e i pronostici già in circolo. Chivu cambia qualcosa in attacco, mentre Kamate e Cocchi sono in panchina. Il match promette di essere acceso e di portare emozioni ai tifosi di entrambe le parti.

Il primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino. I nerazzurri si presentano con tante certezze dopo l’ennesima vittoria in campionato contro la Cremonese. La fuga in campionato e i playoff di Champions non saziano però gli uomini di Cristian Chivu che, dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

inter torino coppa italia 04 02 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici kamate e cocchi dal 1 per chivu

© Infobetting.com - Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kamate e Cocchi dal 1? per Chivu

Approfondimenti su Inter Torino

Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Qualche cambio per Chivu

Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Inter-Torino: aperta la vendita libera; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

inter torino coppa italiaPerché Inter-Torino di Coppa Italia si gioca all’U-Power Stadium di Monza e non a San SiroInter-Torino apre i quarti di finale di Coppa Italia oggi con fischio di inizio alle 21:00. Ma non si giocherà a San Siro, bensì all’U-Power, stadio del Monza. Il motivo è semplice: il 6 febbraio ci ... fanpage.it

Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI granata di Marco Baroni sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu sul neutro di Monza: in palio il pass per la semifinale contro la vincente di Napoli-Como ... tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.