Inter-Torino Coppa Italia 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Kamate e Cocchi dal 1? per Chivu

Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Le due squadre scendono in campo alle 21:00, con le formazioni ufficiali pronte e i pronostici già in circolo. Chivu cambia qualcosa in attacco, mentre Kamate e Cocchi sono in panchina. Il match promette di essere acceso e di portare emozioni ai tifosi di entrambe le parti.

Il primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino. I nerazzurri si presentano con tante certezze dopo l'ennesima vittoria in campionato contro la Cremonese. La fuga in campionato e i playoff di Champions non saziano però gli uomini di Cristian Chivu che, dopo. Perché Inter-Torino di Coppa Italia si gioca all'U-Power Stadium di Monza e non a San Siro: Inter-Torino apre i quarti di finale di Coppa Italia oggi con fischio di inizio alle 21:00. Ma non si giocherà a San Siro, bensì all'U-Power, stadio del Monza. Il motivo è semplice: il 6 febbraio ci ...

