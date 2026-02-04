Inter-Torino Chivu cambia tutto | Martinez in porta Pio lancia la sfida

Questa sera all’Appiano Gentile, l’Inter cambia volto per la sfida contro il Torino. Cristian Chivu ha deciso di rivoluzionare la formazione, inserendo Martinez tra i pali al posto di Handanovic. Il tecnico romeno si gioca molto in questa partita di Coppa Italia e lancia anche la sfida con Pio, che ha promesso battaglia. Il calcio d’inizio è alle 21, e i tifosi sono già in fermento.

Ore decisive ad Appiano Gentile. Cristian Chivu rivoluziona l'Inter per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino, in programma stasera alle 21.00. La notizia dell'ultima ora riguarda Josep Martinez: lo spagnolo è pronto a rilevare Sommer tra i pali, collezionando così il suo quinto gettone stagionale. Emergenza rientrata per Carlos Augusto. L'esterno ha smaltito l'affaticamento muscolare e presidierà la corsia opposta a Darmian. In mezzo al campo, la diga sarà composta da Frattesi e Mkhitaryan, con l'inserimento di Diouf dal primo minuto. La vera sorpresa arriva però dal fronte offensivo.

