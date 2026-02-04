Inter Torino 2-1 Bonny e Diouf mandano i nerazzurri in semifinale Il resoconto del match

L’Inter batte il Torino 2-1 e vola in semifinale. Bonny e Diouf segnano i gol decisivi che portano i nerazzurri avanti nel punteggio e li fanno avanzare nel torneo. La partita si è giocata sotto gli occhi di molti tifosi, con l’Inter che ha dimostrato determinazione e lucidità nei momenti chiave.

Inter Torino 2-1, le reti di Bonny e Diouf permettono ai nerazzurri di volare in finale. Ai granata non basta il gol di Kulenovic. Il resoconto. La serata di Coppa Italia regala emozioni forti e colpi di scena a San Siro, dove il confronto tra Inter Torino si trasforma in una sfida molto equilibrata I nerazzurri, guidati dalle seconde linee, riescono a strappare il pass per le semifinali, ma non senza soffrire il ritorno orgoglioso della formazione granata, capace di restare in partita fino al triplice fischio. Il match inizia con ritmi altissimi, con i padroni di casa che cercano subito di imporre il proprio gioco.

