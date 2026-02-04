Inter sfida Torino in Coppa Italia | la diretta dal vivo

Questa sera a San Siro l’Inter affronta il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita inizia alle 19:57 e tiene tutti con il fiato sospeso. I nerazzurri cercano una vittoria per proseguire il cammino in coppa, mentre i granata sono pronti a dare battaglia. La sfida si preannuncia combattuta e piena di emozioni.

**Inter-Torino, la diretta del match in Coppa Italia: il calcio del cuore in un’epoca di sconfitte** Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 19:57, l’Inter si presenta in campo per il primo match dei quarti di finale della Coppa Italia, contro il Torino, a San Siro. È un incontro significativo per il club nerazzurro, che si affaccia alla seconda fase del torneo con un andamento ambizioso, dopo aver superato i Venezia in casa negli ottavi. La partita, che andrà in scena all’interno dell’arena del vecchio San Siro, è prevista per iniziare alle 20.45, orario che permette di seguire la diretta live in streaming o su televisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter sfida Torino in Coppa Italia: la diretta dal vivo Approfondimenti su Inter Torino Diretta gol Coppa Italia LIVE: Inter Venezia 0-0, inizia la sfida! Coppa Italia, Inter-Torino a Monza: ecco quando verrà disputata la sfida valida per i quarti di finale La sfida tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, si disputerà a Monza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. IN DIRETTA: Napoli-Cagliari - Ottavi di finale di Coppa Italia | Simulazione PES 2021: Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; L'Inter sfida il Torino, in palio la semifinale di Coppa Italia; Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Inter-Torino: probabili formazioni, quando e dove vederla. Inter-Torino 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa ItaliaLa diretta live di Inter-Torino di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in chiaro in TV e le formazioni ufficialiL’Inter sfida il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia che si gioca all'U-Power Stadium di Monza (San Siro precluso per le Olimpiadi Milano Cortina ... fanpage.it I nostri quarti di Coppa Italia iniziano ora x.com COPPA ITALIA DILETTANTI | Verso Bisceglie-Taranto, Danucci: “I dettagli faranno la differenza. Loiodice convocato” #bisceglie #taranto #sport Su Youtube: https://youtu.be/DxO7x6EKJkI facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.