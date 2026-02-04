Inter rinnovo o Juve | Frattesi sempre in cima ai desideri di Spalletti | CM

L’Inter tiene ancora d’occhio Frattesi, che resta uno dei nomi principali nel suo mercato. Il centrocampista romano, nonostante le voci e le trattative, ha deciso di rimanere in nerazzurro anche in questa finestra di gennaio. Spalletti lo considera una pedina fondamentale e non ha mai nascosto il suo interesse. La Juventus, invece, continua a monitorare la situazione, ma finora non sono stati fatti passi concreti. Frattesi, quindi, resta al centro delle attenzioni di grandi club italiani, con il suo futuro ancora da scrivere.

Il centrocampista romano è rimasto in nerazzurro nonostante una sessione invernale ‘caldissima’ sul fronte mercato Come l’inverno e l’estate scorsa. Tanti rumors e corteggiatrici, con Davide Frattesi che alla fine della giostra è rimasto ancora una volta all’ Inter. La Juventus resta in prima fila per Frattesi (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Sassuolo sembrava a un passo dal Nottingham Forest, ma la ‘Beneamata’ senza un nuovo innesto a metà campo non ha dato il via libera alla cessione. Frattesi era finito anche nel mirino di Lazio e Galatasaray, oltre al sondaggio della Juventus con l’estimatore Spalletti che lo aveva messo in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La trattativa tra la Juventus e Frattesi si fa complessa, con l’Inter ferma sulla richiesta di 30 milioni di euro.

Davide Frattesi si trova ai margini dell'Inter, con poche opportunità di lottare per un ruolo da protagonista.

