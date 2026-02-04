Inter pugno duro del Giudice Sportivo | multa record e diffida

Dopo gli scontri allo stadio “Zini” di Cremona e il grave infortunio di Emil Audero, il Giudice Sportivo non ha avuto pietà. L’Inter riceve una multa record di 50 mila euro e viene diffidata, una punizione dura che potrebbe avere ripercussioni sul campionato. La decisione arriva dopo che i fatti sono stati definiti gravissimi e rischiano di inquinare il clima tra tifosi e club.

Mano pesante del Giudice Sportivo contro l' Inter. In seguito ai gravissimi fatti dello stadio "Zini", dove il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito e stordito dal lancio di una bomba carta, il club nerazzurro è stato sanzionato con la sanzione massima prevista: 50.000 euro di multa e una diffida specifica. L'episodio, avvenuto al 3? del secondo tempo, aveva portato alla sospensione del match per circa tre minuti. Il Giudice Sportivo ha sottolineato la particolare gravità dell'evento, specificando che l'Inter ha evitato sanzioni ancora più drastiche (come la chiusura di settori di San Siro o le porte chiuse) solo grazie alla totale collaborazione con le autorità per l'immediata identificazione del responsabile e alla netta dissociazione dei calciatori in campo.

