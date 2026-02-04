Inter no trasferte tifosi per 3 gare Salvo solo il derby Arrestato l’ultrà

Lo Stato blocca le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. La decisione è arrivata prima delle partite e riguarda tre gare, escluso il derby. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un ultrà nerazzurro coinvolto in episodi di violenza. La situazione si fa sempre più tesa, e ora resta da capire come reagiranno i tifosi e la società.

Lo Stato è arrivato prima dello Sport e ha fermato le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. Lo ha deciso l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, che si era riunito lunedì, un giorno in anticipo rispetto al tradizionale appuntamento del martedì, per la particolare gravità di quanto accaduto domenica a Cremona e per l’enfasi che il petardo scagliato contro Audero aveva suscitato. Oggi, in ritardo rispetto al solito perché la giornata di campionato si è chiusa solo ieri sera, il Giudice Sportivo prenderà i suoi provvedimenti (si presume una forte ammenda). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell'Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

Il Ministero dell'Interno ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell'Inter fino a marzo 2026, dopo il petardo che ha colpito Emil Audero durante la partita con la Cremonese.

