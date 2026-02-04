Il Giudice Sportivo ha multato l’Inter di 50 mila euro per il lancio di un petardo contro Audero. La decisione arriva dopo gli accertamenti sulle partite recenti, e il club nerazzurro dovrà fare attenzione a comportamenti simili in futuro. La multa rappresenta la sanzione più alta prevista per un club in questa situazione.

Il Giudice Sportivo ha inflitto all’Inter una multa da 50 mila euro, la massima prevista per un club, accompagnata da una diffida specifica. La decisione segue il lancio di una bomba carta da parte di un tifoso nerazzurro che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero durante la gara. Nel comunicato, il Giudice Sportivo sottolinea come i sostenitori dell’Inter abbiano «nel corso della gara lanciato sul terreno di gioco materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo nei pressi di un calciatore avversario ha provocato il momentaneo stordimento dello stesso e la sospensione della gara per circa tre minuti». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Inter multata dal Giudice Sportivo per il lancio di un petardo contro Audero

Nei quartieri di San Siro, il rumore si è spento dopo che il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter.

L’Inter dovrà pagare 50mila euro di multa e riceve una diffida dal Giudice Sportivo dopo che un petardo lanciato da un tifoso ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita contro la Cremonese.

