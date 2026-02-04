Inter multa salatissima per il petardo su Audero | ecco quanto dovrà pagare

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo è stato lanciato sul portiere Emil Audero. Il giudice sportivo ha deciso di multare pesantemente il club nerazzurro, senza lasciar passare inosservato l’accaduto. L’Inter dovrà pagare una sanzione salata, una decisione che fa discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Dopo il bruttissimo gesto avvenuto durante Cremonese-Inter, con un petardo lanciato all'indirizzo di Emil Audero, è arrivata la sanzione per i nerazzurri. Nella giornata di ieri era arrivato l'arresto per il 19enne che si è reso responsabile del lancio del petardo, mentre nella giornata di oggi è arrivata la decisione del Giudice sportivo dott. Gerardo Mastandrea: 50mila euro di multa e una diffida per il club nerazzurro. Ecco, di seguito, il comunicato della Lega Calcio LEGGI ANCHE: Capello lancia il Milan: "Perché non puntare al primo posto? Da sciocchi non considerarlo" "Ammenda di € 50.

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.

L’Inter dovrà pagare una multa di 50 mila euro dopo il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese.

