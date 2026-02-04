Inter la scommessa Kamate | dall’incognita prestiti all’assist decisivo contro il Torino

L’Inter ha trovato una sorpresa dall’emergenza sulla corsia destra. Issiaka Kamate, 20enne del vivaio nerazzurro, ha esordito dal primo minuto e ha subito dato il suo contributo con un assist decisivo per Bonny. Sostituto di Matteo Darmian, fermato da un attacco influenzale all’ultimo momento, il giovane ha dimostrato di avere personalità e spirito di squadra. La partita si è accesa proprio grazie alla sua presenza in campo, aprendo nuovi scenari per il futuro dell’Inter.

L’emergenza sulla corsia destra dell’Inter si trasforma in una clamorosa opportunità per il vivaio nerazzurro: mercoledì pomeriggio, allo stadio Olimpico Grande Torino, il giovane Issiaka Kamate ha bagnato il suo esordio dal primo minuto con un assist decisivo per Bonny, sostituendo l’indisponibile Matteo Darmian, fermato all’ultimo istante da un attacco influenzale. Il classe 2004, inserito in extremis nello scacchiere di Cristian Chivu, ha impiegato poco più di mezz’ora per scardinare la difesa granata con un’azione personale culminata in un cross millimetrico, confermando le doti tecniche che da anni lo rendono uno degli osservati speciali ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, la scommessa Kamate: dall’incognita prestiti all’assist decisivo contro il Torino Approfondimenti su Inter Torino Inter Torino LIVE 1-0: Bonny! La sbloccano i nerazzurri. Assist di Kamate Questa sera alle 21 all’U Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Inter, chi sono Cocchi e Kamate: le giovani promesse lanciate contro il Torino Questa sera all’U-Power Stadium, due giovani dell’Inter hanno fatto il loro debutto in Coppa Italia contro il Torino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Torino Come è andato l'esordio di Issiaka Kamate con l'InterIl classe 2004 fa il suo debutto, da titolare, con la prima squadra dell'Inter: come è andata la prima di Kamate. msn.com Inter, chi sono Cocchi e Kamate, titolari contro il Torino in Coppa Italia. La storia e l’identikit dei giovani lanciati da ChivuInter, chi sono Cocchi e Kamate: la storia e l’identikit dei due giovani, lanciati titolari da Chivu contro il Torino in Coppa Italia. La sfida di Coppa Italia contro il Torino all’U-Power Stadium si ... calcionews24.com Spunta un assegno per la scommessa persa per il gol di Bagni, ma al Giorno i capi voglio andare coi piedi di piombo. Intanto Juary e la moglie Marcia ci aspettano per l'intervista... Nel racconto su come sono diventato giornalista sportivo, i personaggi che ho i x.com Le quote per la vittoria dello scudetto. A mio parere inspiegabile l’Inter così bassa. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.