Inter Darmian salta il match contro il Torino | il motivo E Chivu sorprende lanciato questo giovane dal primo minuto!

L’Inter deve fare a meno di Darmian per il match contro il Torino. L’esterno si è infortunato all’ultimo minuto e non è riuscito a scendere in campo. Al suo posto, Chivu ha deciso di affidarsi a un giovane che debutta tra i titolari, sorprendendo tutti. La squadra nerazzurra affronta questa partita con qualche incertezza, ma il nuovo inserimento potrebbe portare qualche novità in formazione.

Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Darmian salta il match contro il Torino: il motivo. E Chivu sorprende, lanciato questo giovane dal primo minuto! Approfondimenti su Inter Torino Darmian out in Inter Torino: il motivo. Chivu lancia Kamate dal primo minuto Questa sera l’Inter deve fare a meno di Darmian. ULTIM’ORA – Darmian salta Inter-Torino: il motivo Matteo Darmian non giocherà contro il Torino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Il ritorno di Darmian: l'unico acquisto dell'Inter sulla fascia destra; Inter, tutto su Perisic a una settimana dalla fine del mercato. Se salta, uno Zalewski o nessuno. Inter, Darmian dà forfait nel match contro il Torino: il motivo. Chivu lo sostituisce, lanciando questo giovane tra i titolariInter, Darmian dà forfait nel match contro il Torino: il motivo. Chivu lo sostituisce, lanciando questo giovane tra i titolari Un imprevisto dell’ultimo minuto complica i piani dell’Inter a ridosso de ... calcionews24.com Inter, Darmian assente a sorpresa contro il Torino per sindrome gastrointestinale acutaC'è una sorpresa dell'ultimo minuto in casa Inter. Infatti, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW, Matteo Darmian non. tuttomercatoweb.com Forfait dell'ultimo secondo per #Chivu: #Darmian messo ko da una gastroenterite, non giocherà Inter-Torino x.com RITROVATO! L'Inter ritrova Matteo Darmian, non giocava una partita titolare all'Inter dalla scorsa estate al Mondiale per Club. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.