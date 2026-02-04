Inter Chivu spiazza tutti | c’entra Pio Esposito

L’Inter ha fatto una scelta sorprendente riguardo a Pio Esposito. L’allenatore Chivu ha deciso di inserirlo in prima squadra, lasciando tutti senza parole. La notizia ha subito fatto il giro dei tifosi e degli addetti ai lavori, che ora aspettano di vedere come si svilupperà questa decisione.

Ultim’ora sorprendente in casa Inter: ecco la decisione dell’allenatore Chivu su Pio Esposito, tutti i dettagli. Questa sera, alle ore 21:00, Inter e Torino si affrontano nel primo quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno vinto dieci delle ultime undici gare di campionato e sono primi in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio sui cugini del Milan. Il Toro, che ha eliminato a sorpresa la Roma agli ottavi, ha perso quattro delle ultime cinque partite in Serie A ed è al momento tredicesimo. Chivu (Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ricorre al turnover in vista dei prossimi impegni, ma medita di escludere a sorpresa Pio Esposito: in attacco, infatti, spazio a Thuram e Bonny con il 20enne napoletano e Lautaro Martinez almeno inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Alle 20:45 si disputerà a San Siro il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce.

