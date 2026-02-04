Inter Bodo Glimt biglietti in vendita da giovedì

Da giovedì sono in vendita i biglietti per la sfida tra Inter e BodoGlimt. I nerazzurri devono vincere questa partita per sperare di passare ai ottavi di finale della Champions League 202526, dopo aver passato i playoff. La corsa continua, i tifosi sono già in fila per assicurarsi il loro posto allo stadio.

Inter BodoGlimt biglietti. L'Inter dovrà passare dai playoff per conquistare l'accesso agli ottavi di finale della Champions League 202526. Il sorteggio di Nyon ha messo di fronte ai nerazzurri il BodoGlimt, in un doppio confronto che si chiuderà a San Siro, dove si deciderà il futuro europeo della squadra di Cristian Chivu. Di seguito tutte le informazioni utili sui biglietti di Inter-BodoGlimt, gara di ritorno degli spareggi di Champions. Inter BodoGlimt biglietti in vendita da giovedì. La commercializzazione dei biglietti prenderà il via giovedì 5 febbraio, esclusivamente in modalità online attraverso inter.

