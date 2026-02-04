Inter 50mila euro di ammenda per il petardo ad Audero La decisione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha deciso di multare l’Inter con 50mila euro dopo che durante la partita contro la Cremonese un petardo è stato lanciato dal settore ospiti e ha colpito il portiere Audero. La decisione è arrivata pochi giorni dopo l’episodio, che ha suscitato molte polemiche.

Multa di 50mila all'Inter per quanto successo a Cremona. Il giudice sportivo ha sanzionato così il club nerazzurro dopo il petardo lanciato ai danni del portiere avversario Emil Audero. La sanzione arriva non solo per il materiale pirotecnico (fumogeni, petardi ecc) lanciato sul terreno di gioco, ma ovviamente per aver colpito un giocatore avversario, stordendolo e obbligando la sospensione della gara. Il giudice, però, ha considerato la disponibilità della società nerazzurra e la collaborazione nella quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto nonché la palese dissociazione evidenziata anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa.

